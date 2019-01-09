İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karlı yolları açtı, operatörlere tatlı ikram etti

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, iş makinesinin koltuğuna geçip karla kaplanan köy yollarının açılmasını sağladı.


Suluova'ya bağlı Akören ve Eğribük köylerine giden Varol Varol, iş makinesiyle bir süre karla kaplanan yolları açtıktan sonra beraberinde getirdiği tatlıları büyük gayretle çalışan iş makinesi operatörlerine ikram etti.


Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu'nun da katıldığı temaslarında köy sakinleriyle de bir araya gelen Varol, verilen hizmetlere yönelik görüşlerini de aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.