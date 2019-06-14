Karnelerini Vali Varol'un elinden aldılar

Amasya'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 58 bin 830 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Şehitler İlk-Ortaokulunda karne dağıtım töreni yapıldı.

Törene Amasya Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçivan, Okul Müdürü Bekir Bağçıvan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sınıfları gezerek karne sevinçlerine ortak olduğu öğrencilere başarılar dileyen Vali Varol, eğitimin sadece okulda devam eden bir faaliyet olmadığına değinerek tatilde eğlenmelerinin yanı sıra mutlaka kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere karnelerini dağıtarak hatıra fotoğrafı çektiren Vali Varol, eğitim dönemi boyunca öğrencilere emek veren bütün öğretmenlere, okul görevlilerine ve öğrenci velilerine teşekkür etti. Vali Varol, görevlerini çok önemsediğini belirttiği öğretmenlerle toplantı yaparak toplumun her kesimi tarafından çok olumlu karşılık gördüğüne işaret ettiği 2023 Eğitim Vizyonu'nun yansımasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Amasya genelinde 58 bin 830 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.