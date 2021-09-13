Karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla müdahale etti

Amasya'da geç saatlerde 5 katlı bir apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı. Yükselen alevleri gören Abdullah Demirel, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Ahmet Demirel de musluğa bahçe hortumunu takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu. Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.