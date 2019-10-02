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Kasayı çalamadılar, sadaka kutusunu çaldılar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çelik kasayı çalmak için girdikleri iddia edilen dükkanda kasayı açamayan şüpheliler, sadaka kutusunu çaldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çelik kasayı çalmak için girdikleri iddia edilen dükkanda kasayı açamayan şüpheliler, sadaka kutusunu çaldı.


Alınan bilgiye göre, Ekin Pazarı olarak bilinen yerde gece saatlerinde bir iş yerinin kilitlerini kırarak kepengi açan ve içeride bulunan çelik kasayı kırmak için uğraşan, daha sonrasında ise sadaka kutusunu çalarak yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamera kayıt cihazını da sökerek götüren hırsızlar, Merzifon Asayiş Büro Amirliğinin yapmış olduğu yoğun kamera çalışması neticesinde tespit edildi. Hırsızlık şüphelileri O.Ç (22) ve O.K (21) sabah saatlerinde Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İlk ifadelerinde hırsızlık suçunu işlediklerini itiraf eden şüpheliler, kayıt cihazını ise yakalanmamak için yaktıklarını söyledi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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