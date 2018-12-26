Kasım Alper Özdemir'den şiir sonrası dua

Türk edebiyatının başarılı isimlerinden şair, yazar ve şiir yorumcusu Kasım Alper Özdemir, Amasya'da hemşehrileriyle buluştu.

Amasya Üniversitesi Mutfak Sanatları Kulübünün düzenlediği Mevlana'yı Anma programına katılan Kasım Alper Özdemir, sevilen şiirlerini semazenler eşliğinde seslendirirken Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Suriye'de, Filistin'de ve dünya üzerinde zulüm gören Müslümanlar için dua edilmesini istedi.

Programı izleyen eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir de şairin ‘Aşk Yeniden Yazılıyor' adlı kitabındaki bir eserini okudu.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, yoğun ilginin olduğu programın sonunda kitaplarını imzalayan Özdemir'e adına dikilen fidanın sertifikasını verdi.