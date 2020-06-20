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Kaybolan ‘Çapkın' sahibine teslim edildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaybolan ‘Çapkın’ ismindeki muhabbet kuşu, itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaybolan ‘Çapkın' ismindeki muhabbet kuşu, itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


'Çapkın' ismindeki muhabbet kuşunu kaybeden Halime Hanım, kuşunun bulunması için Merzifon Belediyesi'ne dilekçe ile başvurdu.


Sahibinin belediyeye bulunması için dilekçe ile başvurduğu Çapkın ismindeki muhabbet kuşu, itfaiye erleri tarafından bulundu.


Çapkın'ı karşısında görünce duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Halime Hanım, İtfaiye Müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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