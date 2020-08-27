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Kaymakam Çelik'ten muhtarlara: "Bizi her zaman arayabilirsiniz"

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Taşova İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, muhtarların ülkenin en ücra köşelerine hizmet götürülmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.


Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini dile getiren Çelik, "Bir sıkıntı olduğu zaman, bizi her zaman arayabilirsiniz. Telefonlarımız her zaman açık" dedi.


Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Çelik, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını kaydetti.

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