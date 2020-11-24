Kaymakam Demirkale, korona denetimlerini yerinde inceledi

İlçe Kaymakamı Demirkale, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında, ilçede salgın tehdidine karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için Remzi Özkanca Caddesi'nde kurulan pazaryeri alanında incelemelerde bulundu. Denetimlere Demirkale'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül ile İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk katıldı. Vatandaşlardan duyarlılıklarını sürdürmelerini isteyen Demirkale, “Vatandaşlarımızdan ve işyeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulunduk. Salgının önlenmesi için vatandaşlarımızdan ve işyeri sahiplerinden maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istiyoruz” dedi.