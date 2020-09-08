Kaymakam Şen, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle buluştu

sınıf öğrencilerinin canlı derslerine misafir olan Suluova İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, öğrencilerle tek tek tanışarak yeni eğitim-öğretim yıllarının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerle sohbet ederek uzaktan eğitim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, öğrencilerden dışarıda geçirdikleri zaman dilimlerinde mutlaka maske takmalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve temizliğe dikkat etmelerini istedi. Milli Eğitim Bakanlığının TRT EBA Televizyonu, EBA Destek Noktaları, canlı dersler, EBA içerikleri ve öğretmen eğitimleri ile büyük mesafeler aldığını hatırlatan İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binalarında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını en ince ayrıntısına kadar ele aldıklarına değindi.

İnşallah bugünlerin geçeceğini, öğrencilerimizin yine koşa koşa okullarına gelerek sınıfları şenlendireceklerini belirten Kaymakam Abdullah Şen, okul heyecanını çocuklarımıza tekrar yaşatabilmenin, okulları sağlıkla ve güvenle açabilmenin sorumluluğunun toplumun tüm bireylerinin üzerinde olduğuna vurgu yaptı.