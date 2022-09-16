Kazada ayağını kaybeden Eren Bulut, milli forma hayalinin peşinden koşuyor

Amasya'da 8 ay önce antrenmana giderken trenin çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden Eren Bulut, zorlu günleri azmiyle aşarak aşk ile bağlandığı futboldan kopmadı. 15 yaş altı milli takım seçmelerine katılacağı günü beklerken yaşadığı talihsiz kaza sonrası yeni hedefini ampute milli takımı olarak belirleyen genç futbolcu çevresindekilerin ‘Yaparsın Eren' şeklindeki desteğiyle antrenmanlarını hiç aksatmayıp hayallerinin peşinde koşuyor.

Amasya Tren Garı yakınında 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Eren Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı. Rehabilitasyon süreci sonrası geçen ay protez bacağıyla antrenman yapmaya başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun Gürcistan'da düzenlediği etkinlikte beğenilerek genç milli takım kampına çağrılmasıyla da sevinçten havalara uçtu.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü 11. sınıf öğrencisi olan Eren, okul çıkışı bisikletine binip soluğu antrenman sahasında alıyor. Türkiye Ampute A Milli Takımı'nda oynayacağı günlerin hayaliyle gücüne güç katıyor.

“A milli takımında atacağım ilk golü beni sevenlere hediye edeceğim”

Zor günleri geride bıraktığını anlatan Bulut, “Kendimi çok iyi toparladığımı düşünüyorum. Bana güvenen herkesin sloganı ‘Yaparsın Eren'di. İnşallah başaracağım. Hedefim olan Ampute A Milli Takımında atacağım ilk golü beni sevenlere hediye edeceğim” dedi.

Örnek aldığı futbolcular değişti

Kendisine imzalı formasını gönderen Beşiktaşlı Josef de Souza ve Manchester City'li Kevin De Bruyne'yi öncesinde örnek olarak belirlerken kaza sonrası bu durumun değiştiğine değinen genç futbolcu, “Şimdi işler değişti. Ampute futbola başladım. Savaş Kaya ve Ömer Güleryüz'ü örnek alıyorum” diye konuştu.

“İnsanlara sevgisi ve futbola olan aşkıyla çalışıp herkesi yanılttı”

Kısa sürede yeniden sahalara dönerek durumunu takip edenleri şaşırtan oyuncusunun birçok takımdan teklif aldığına dikkat çeken antrenörü Rasim Tufanoğlu da “Eren insanlara sevgisi ve futbola olan aşkıyla çalışıp herkesi yanılttı. Lise eğitiminin bitirmesi sonrası iyi bir takımın formasını giyecek” şeklinde konuştu.

Tufanoğlu, kazanın ilk anından bugüne kadar yanlarında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya da şükran duyduğunu belirtti.