Kediler üniversitenin kütüphanesine sığındı

Amasya Üniversitesinin maskotu haline gelen kediler kütüphanede sessizce dolaşıp bazen masaların üzerinde gezinirken, sevimli halleriyle yanlarından ayrılmadıkları öğrencilere de moral oluyor. Geçen yıl ‘Rıfkı' adı verilen kedinin kar yağdıktan sonra kütüphaneye sığınması üzerine fotoğraflarının sosyal medyada çokça paylaşıldığını, bu yıl ise kedi sayısının arttığını belirten Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Haluk Şahin, “Bu durumdan çok mutlu oluyorum. Ders çalışırken bazen kafamızı dağıtmak için gidip kedilerin başını okşuyoruz. Moralimiz yerine geliyor” dedi.

Bir biyolog olarak hayvanların sığınabilecekleri ortamları bulmalarından aşırı mutlu olduğunu anlatan Doç. Dr. Cengiz Yıldırım da, “Bu soğuklarda hayvanlara sahip çıkmak öğrencilere insani duyguların aşılanması anlamında katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz zor koşullarda bu hayvanlarının yaşamlarını nasıl devam ettirebildiklerini kütüphanede uygulamalı olarak ders çalışırken ayağının altına yatan kediden hissedebiliyor” diye konuştu.

Son günlerde hayvanlara yapılan eziyet haberlerinin basına sıkça yansımasının kendilerini çok üzdüğüne değinen Rektör Prof. Dr. Metin Orbay ise, "Oysa inşa ettiği mimari yapılar içinde kuş evleri yapan, aç hayvanları doyurmak için vakıflar kuran bir milletin torunları nasıl oluyor da bunları yapabiliyor diye bir an düşünüyoruz. Bu bağlamda soğuk kış günlerinde kedilere kütüphane kapılarını açan arkadaşlarımı ve öğrencilerimi örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.