Keplerini 26 yıl sonra atabildiler

1992 yılında eğitim yüksekokullarının fakültelere dönüştürülmesi üzerine kendi istekleriyle 4 yıllık sınıf öğretmenliği lisans programına devam edip mezun olmalarına rağmen kep atma sevinci yaşayamayan 21 öğrenciden 10'u için aradan geçen 26 yıl sonra kep atma töreni düzenlendi.

İçlerinde ukde kalan mezuniyet törenini hayata geçirmeye karar vermeleri sonrası Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelerek okullarında buluşan öğretmenler için Amasya Üniversitesi özel bir tören düzenledi. Okul yıllarında öğretmenleriyle yaşadıkları bazı anıları da paylaşan mezunlar, hatıra fotoğrafı çektirdikleri törenin sonunda hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Önlisanstan lisans eğitimine direkt geçiş yapmaları sonrası 2 yıl daha öğrenim gördüklerini anlatan Ordu'da görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Eyüp Kadir Çaloğlu, “O zaman buralarda sistemler tam oturmamıştı. Bize bir mezuniyet töreni yapılmadı. Kep giyme töreni yapılmadı. Daha sonra biz öğrencilerimizin mezuniyet töreni oldukça özeniyorduk. İçimizde ukde olarak kalmıştı” dedi.

Durumu okul arkadaşlarıyla paylaşması sonrası o dönemden öğretmenleri olan Öğretim Görevlisi Nusret Kasap ile irtibata geçtiklerini anlatan Çaloğlu, “26 yıl sonra bize bu heyecanı yaşattılar. Aynı zaman diliminde biz bu kepi giyseydik belki bu kadar heyecan olmayacaktı” diye konuştu.

Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan mezunlardan Asiye Biber de, okul arkadaşı olan eşi Dr. Öğretim Üyesi Kazım Biber'in sonradan kep atma sevincini yaşamasının kendisinde özentiye dönüştüğüne değinerek törenin kendileri için güzel bir hediye olduğunu söyledi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir'in de katıldığı programın sonunda mezunların da aralarında olduğu koro Türk sanat müziği konseri verdi.