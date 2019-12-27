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Kıbrıs gazilerine madalyaları ve beratları törenle verildi

Amasya’nın Taşova ilçesindeki Kıbrıs Gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları törenle tevcih edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Kıbrıs Gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları törenle tevcih edildi.


1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'na Taşova ilçesinden katılan 12 gazi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ahmet Kırlangıç tarafından tevcih edildi.


Kaymakam Çelik, vatan için yapılabilecek fedakârlıkların en büyüğünü ortaya koyarak gazilik unvanı alan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve beratlarını vermenin gururunu yaşadığını ifade etti.

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