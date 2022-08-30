Kılıçdaroğlu: “6 lider bir aradayız, aynı şeyleri söylüyoruz”

6 lider aynı şeyleri söylüyoruz. 6 lider de kararlıyız" dedi.

Amasya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bulunduğu bloğa değinerek, “6 lider bir aradayız. 6 lider aynı şeyleri söylüyoruz. 6 lider de kararlıyız, beraber Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Kendisini karşılayan partililere seslenen Kılıçdaroğlu, “En büyük gücümüz de sizlersiniz. Sizlerden güç alıyoruz. Sizlerle yola çıktık. Sizlerle Türkiye'yi büyüteceğiz ve aydınlatacağız” diye konuştu.