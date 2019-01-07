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Kılıçlarla sikkeleri internette satarken polise yakalandı

Amasya’da Osmanlı döneminden kalma olduğu tahmin edilen 4 kılıçla çok sayıda yüzük ve değişik dönemlere ait sikkeleri internette satışa çıkaran şahıs polisin takibine takıldı.

Amasya'da Osmanlı döneminden kalma olduğu tahmin edilen 4 kılıçla çok sayıda yüzük ve değişik dönemlere ait sikkeleri internette satışa çıkaran şahıs polisin takibine takıldı.


Edinilen bilgiye göre, elinde tarihi eser bulundurduğu ve bir alışveriş sitesi üzerinden satış yaptığı ihbarı alınan M.K.'nin peşine düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şahsın evinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 adet metal obje ve 1 cami alemi tespit etti. El konulan eserler Amasya Müzesi'ne teslim edildi.


Gözaltına alınıp sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.K.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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