Kırgızistanlı hasta Amasya'da sağlığına kavuştu

Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen rahim ağzı kanseri hastası kadın Amasya'da gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ülkesinde şifa bulamaması üzerine Hindistan'da hastalığı için denediği alternatif tıp yöntemlerinin de çare olamadığı Gulzar Chynalıeva (42), bir arkadaşının önerisiyle Amasya'ya geldi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın tetkik ile tahlillerini yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, ekibiyle ameliyata karar verdi. 7 saat süren başarılı ameliyatın ardından rahim, rahim ağzı ve yayılmış olan lenf bezlerinin temizlendiğini belirten Prof. Dr. Kara, ayrıca hastasının böbrekleri ve idrar kanallarında yaşadığı sorunun da üroloji doktoru Doç. Dr. Salih Polat'ın ameliyata dahil edilmesiyle giderildiğini söyledi.

Türkiye'nin Türk devletleriyle yaptığı anlaşma sayesinde hastasının sağlık hizmeti aldığını anlatan Kara, “Hastamız şimdi çok rahat. Normal beslenmesine geçti. Yürümeye başladı. Böbrek ve barsak fonksiyonları çalışıyor. İnşallah yakın zamanda taburcu edeceğiz” diye konuştu.

Eski sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Gülzar Chynalıeva'nın Manas Üniversitesi'nde Türkçe hazırlık eğitimi alan kızı Nella da ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kara ve ekibine Türkçe sözlerle teşekkür etti.