Kış lastiği uygulaması ölüm oranlarını yüzde 12 azalttı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube ekipleri yük ve yolcu taşıyan ticari araçları durdurarak, kış lastiği kontrolü yaptı.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mustafa Şahin, “Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu kış lastiği uygulaması şu an itibariyle başlamıştır. Burada özellikle vatandaşlarımızın bilmesi gereken bazı önemli konular var. Bu uygulama ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapmakta olan araçlara yönelik olan bir uygulamadır. Hususi araçları bu noktada kapsamamaktadır. Ancak hususi araçlarla ilgili olarak da yerel iklim şartları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından zorunlu hale getirilebilmektedir. Kış lastiği uygulamasıyla yanlış bilinen bir takım hususlar var. Özellikle vatandaşlarımız tarafından 4 mevsim diye tabir edilen bir lastikten bahsediliyor ama bu lastikler bizim için geçerli lastikler değildir. 2 tip lastik vardır biri yaz lastiği diğeri kış lastiğidir. Kış lastiğini yaz lastiğinden ayıran bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalardan bir tanesi yapısı gereği bileşenleriyle alakalı bir farklılıktır. İkincisi diş derinliği, bir diğeri ise kanallarıyla alakalı farklılıkları mevcuttur. Lastikler malzemesi gereği kauçuk bir malzemeden yapılır. Sıcaklığın düşmesine bağlı olarak sertleşir ve yol tutuşunu bu noktada kısmen de olsa azaltır ama kış lastiği diye tabir edilen lastiklerimiz bileşenleri farklı olduğundan dolayı yola tutuşu artırır ve bu noktada can güvenliğini üst seviyelere çıkartır. Araçların lastiklerinin birinin patlaması halinde mutlaka bir başka kış lastiği ile değiştirilmesi gerekir. Bir diğer önemli konu da patinaj zinciri diye tabir edilen bir zincir var. Acaba araçlarımızda patinaj zinciri var, kış lastiğine gerek var mı diye sorabilir vatandaşlarımız. Bu da yanlış bir uygulamadır, mutlak suretle kış lastiklerinin olması şarttır. Bugün de burada Amasya İl Emniyet Müdürlüğü olarak kış lastiği uygulamasına başladık. Özellikle son veriler bize şunu göstermektedir. Kış lastiğinin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte ölüm oranlarında yüzde 12 azalma olduğunu bizler bilmekteyiz. Bu noktada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Bu denetimlerimiz insanlarımızın, yol kullanıcılarımızın can güvenliğini öngörerekten yapılan uygulamalardır. Her ne kadar ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar zorunlu tutulmuş olsa da hususi araçlarda da mutlak suretle özellikle de 7 santigrat derecenin altına düşmesiyle birlikte hava şartlarının yol tutuşunu artırabilme adına mutlaka kış lastiklerinin kullanılması gerekir. Ancak zaman zaman insanlarımız bu kurallara uymuyor. Kurallara uymadıkları zamanda karayolları kanununun 65/A maddesi gereğince şu an zorunlu olan bu araç sürücüleri eğer kış lastiklerini takmazlarsa 625 TL'lik bir cezai müeyyidesi bulunmaktadır” dedi.

Ticari yük taşıyan araç sürücüsü Kenan Aydın ise, “Sıkıntı yok şu anda kar da yakında yağmaya başlar. Allah'ın izniyle yolumuza gidip geliriz kazasız belasız. Kış lastiği önemli tabii ki, biraz da dikkatli gittin mi kazaların önüne geçiyoruz, kazaların olmasını önlüyoruz. Sağ salim evimize gidip geliyoruz Allah'ın izniyle” diye konuştu.

Yolcu taşıyan otobüsler de kontrol edilirken, şoförler yaşam tünelinde kış lastiği ile ilgili bilgilendirildi.