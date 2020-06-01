Kısıtlamalar sona erdi

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs (kovid-19) salgını sonrası başlayan normalleşme dönemi ile birlikte kapatılan kafe ve restoranlar yeniden hizmete açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüs (kovid-19) salgını sonrası başlayan normalleşme dönemi ile birlikte kapatılan kafe ve restoranlar yeniden hizmete açıldı.


İlçe genelinde korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme dönemi ile birlikte kapatılan kafe ve restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Merzifon'da esnaflar işletmelerde salgına karşı önlemler alırken, masaları 2 kişi oturacak şekilde düzenledi. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi işletmecileri, 31 Mayıs Pazar günü iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizledi. 01 Haziran Pazartesi günü (bugün) esnaflar, dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini ağırladı.


Uzun süren ayrılığın ardından tekrar dükkanlarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merzifonlu esnaflar yaptığı açıklamada, "Temizliğimizi yaptık, dükkanımızın her yerini dezenfekte ettik. Masaları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Çok şükür. İnşallah bu pandemiden tamamen kurtuluruz" dedi.

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