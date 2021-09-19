İhlas Haber Ajansı

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Kızıl şahine çocuk ilgisi

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir vatandaşın uçamadığını fark ederek tutup belediyeye teslim ettiği kızıl şahine en fazla ilgiyi çocuklar gösterdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaşın uçamadığını fark ederek tutup belediyeye teslim ettiği kızıl şahine en fazla ilgiyi çocuklar gösterdi.


Taşova Belediyesi binasının önüne gelen çocuklar daha önce canlı halde görmedikleri bu kuş hakkında bilgi edindiler. Sonrasında da onunla birlikte fotoğraf çektirdiler.


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e bilgi veren zabıta ekiplerinin besleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiği yırtıcı kuşun tedavisine başlandı. Rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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