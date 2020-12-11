Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir süredir alzheimer tedavisi gören Kore Gazisi Abbas Sarıipek hayatını kaybetti. Sarıipek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Abbas Sarıipek için Merzifon'a bağlı Çamlıca köyümde askeri tören düzenlendi. Sariipek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına taşınarak, köy mezarlığına toprağa verildi.

Cenaze törenine Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hava Pilot Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, Merkez Komutanı Alb. Mustafa Durusoy, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma, Sarıipek ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Demirkale cenaze töreninin ardından yaptığı konuşmada, “Bu vatan için, bu toprak için, bu bayrak için; bu topraklardan binlerce kilometre uzaklığa şehit olma arzusu ile gidip gazi olarak dönen Abbas amcamızı bugün hakkın rahmetine uğurladık. Rabb'im kendisine rahmeti ile muamelede bulunsun inşallah. Onun gibi gaziler sayesinde, şehitlerimiz sayesinde bugün bizler bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize çok şeyler borçlu olduğumuzun farkındayız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve ebediyete göç eden gazilerimizi bir kez daha, minnetle anıyorum" dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Demirkale, aileye başsağlığı dileklerini iletti.