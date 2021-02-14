Korona salgınında 'halatlı' ve 'bijon'lu araba pazarlığı

Halatı araba çekmek yerine bu kez araba pazarlığı için kullandılar. Pazarlıklarda bijon anahtarı da tercih edilen aletler arasında.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan galerici esnafı ve vatandaşlar daha önce yaşanmamış oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan araç içerisinde bulunan çekme halatını kullanarak otomobil pazarlığı yaptı.

"Bazen oluyordu ki kolumuz kopacak sanıyorduk"

İlçede 15 yıldır galericilik yapan Ali Osman Doyar, "Salgın sürecindeyiz ve ikinci dalga üçüncü dalga derken virüsün mutasyona uğradığını da gördük. Müşterilerimizin çoğu şehir dışından geliyor. Bizler de sağlığımız için maske, hijyen ve özellikle mesafe kurallarına uymak zorundayız. Kurban Bayramı'nda ilçemizdeki vatandaşlar değnekle kurban pazarlığı yapıyorlardı. Biz de bunun için ilginç yöntem geliştirdik. Araçlarda bulunan çekme halatını bu defa araç çekmek için değil, araba pazarlığında kullandık" dedi.

Araba fiyatları yüzde 15-20 oranında düştü

Otomobil fiyatlarında yüzde 15-20 oranında düşüş yaşandığını, araba almak için tam fırsat olduğunu söyleyen Doyar, "Fiyatlar oturdu. Şuan alıcının tam mal alma zamanı. Vatandaşlar araç alırken ayakta satış yapanı değil, bizler gibi galerici esnaflarını tercih etmeli. Televizyonlarda bazen izliyoruz, aracın önü başka, arkası başka çıkıyor. Vatandaşlar buna dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

Galerici esnafı ile birlikte hem sağlık açışından önemli hem de bu gün günleri tatlı bir anı olarak hatıralarda bırakmak için yaptıkları araba pazarlıklarında bijon anahtarı, levye veya çekme halatı tercih ettiklerini söyleyen alıcı 10 yıllık galerici esnafı Mehmet Tan, "Korona malum birçok vatandaşın psikolojisini olumsuz etkiledi. Sevdiğimiz insanlar ile kucaklaşamıyoruz, mesafeye her zamankinden daha çok dikkat ediyoruz. Önceleri kolumuz koparcasına kıyasıya bir araç pazarlığımız olurdu. Daha samimi idik, daha sıcaktık ama malum korona aramıza girdi. Bundan da geri kalmamak hem tatlı bir anı olsun diye çekme halatını kullandık" diye konuştu.

Bundan üç ay önceki gibi ateşli bir piyasa olmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Tan, "Dolar ve altının düşmesinin etkisi büyük oranda var. Araç alacaklara tavsiyem şuan alım zamanı. Bir ay sonra bu fiyatı bulamazlar diye düşünüyorum. Fiyatlar daha da düşsün diye bekliyor vatandaş ama fiyatlar daha da düşmeyecek, şuan alım için tam zaman" ifadelerini kullandı.