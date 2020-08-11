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Korona virüs denetimleri devam ediyor

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki işletmeler, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosuyla, korona virüs ile mücadele kapsamında denetlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki işletmeler, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosuyla, korona virüs ile mücadele kapsamında denetlendi.


İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19'dan korunma ve yayılmasını önleme tedbirleri ve ülke genelinde yürütülen eş zamanlı denetimler kapsamında Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale önderliğinde, Belediye Başkanı Alp Kargı, ilçe toplum sağlığı ve ilgili kurum yetkilileri ile birlikte denetimler gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan işletmeleri ve otogar esnafını denetleyen komisyon, salgınla mücadele kapsamında eksiği olan işletmeleri ve çalışanları uyararak, sosyal mesafe, maske ve hijyen vurgusu yaptı.


Denetimlerin devam edeceğini söyleyen Demirkale, “Bu virüs en yakınımızdan bize bulaşıyor. En yakınımızdaki kişiye de bu virüsü bulaştırıyoruz. Dolayısıyla bu maske, mesafe dediğimiz konu aslında bireysel alanlarımızda bu mücadelede çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Bu pandemi bitene kadar dikkat edeceğiz. Bu iş bir maraton işi, günlük bir iş değil. Elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Denetim ekiplerimizi görüp tedbir alıp, ondan sonrasında bu işi bırakmakta uygun ve doğru bir davranış değil. Dolayısıyla bir şeyden kaçmak için değil, kendimizi korumak için bu işin üstesinde olacağız. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Bizim farkındalık ve bilinç oluşturma konusundaki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

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