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Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı

Amasya’da korona virüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.

Amasya'da korona virüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.


Yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şenol Erboğa, taburcu edildi.


14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa'yı sağlık personelleri alkışlarla evine gönderdi.

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