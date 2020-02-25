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'Korona virüsü'nden korunma yolları anlatıldı

Amasya Üniversitesinde "Korona Virüsünden Korunma Yolları" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Amasya Üniversitesinde "Korona Virüsünden Korunma Yolları" başlıklı bir konferans düzenlendi.


İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü personeli, üniversite akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Uzm. Dr. Merve Taştan konuşmasında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Taştan, bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceğini söyleyerek korona virüsünün yol açtığı salgının belirtilerini baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıralayarak istirahat etmenin, dengeli beslenmenin, bol sıvı tüketmenin önemine değindi.


Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç tarafından Uzm. Dr. Merve Taştan'a, adına düzenlenen fidan sertifikası ile çiçek takdim edildi.

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