Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş

Amasya'da korona virüse yakalanarak 66 yaşında hayatını kaybeden Doktor Mustafa Yiğit'in emekli olmayıp salgınla mücadele için özel izinle mesleğini devam ettirdiği ortaya çıktı.

41 yıldır sürdürdüğü mesleğini 1990 yılından bu yana Amasya'da devam ettiren evli ve 2 çocuk babası Mustafa Yiğit, korona virüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana hastalarını kurtarmak için mücadele ediyordu. Rahatsızlanması üzerine 20 gün önce tedavi altına alınan Yiğit, yoğun bakım ünitesinde mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Emeklilik yerine hayatını kaybetmeyi göze alıp salgınla mücadele etmeyi seçen Nöroloji Uzmanı Yiğit için görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Emekli olmak yerine hastalarını iyileştirmek için çalışmayı tercih ettiğini belirten Yiğit'ın yakınlarının üzüntüsünü paylaşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hayatını riske ederek, her şeyi göze alarak bizleri korumak için hayatını kaybedenlere daha çok üzülüyoruz” dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazına Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve sağlık çalışanları da katıldı. Cenaze defnedilmek üzere Giresun'a gönderilecek.