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Koronayı 6 günde yendi

Amasya’da korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Amasya'da korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.


Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesinde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.


Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.

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