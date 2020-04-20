Koronayı 6 günde yendi

Amasya’da korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Amasya'da korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesinde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.
Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.