Koroner yoğun bakım ile kardiyoloji servislerinin kapasiteleri artırıldı

katında yapılan yeni düzenlemeyle kapasiteleri artırılan 24 yataklı kardiyoloji ve kalp damar cerrahi servisi ile 8 yataklı koroner yoğun bakım ünitesinin daha iyi koşullarda hizmet vermesi sağlandı.

Daha önce bir kısmı idari kat olarak kullanılan bölümün dönüştürülmesiyle kapasitesi artırılan koroner yoğun bakım ünitesinin son sistem teknolojik ve modern cihazlarla donatıldığını belirten Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Her hasta için hasta başı EKG, kan basıncı, nabız, kanın oksijen düzeyi, solunum, vücut ısısı ölçümleri devamlı olarak yapılmaktadır. Bu özellikler merkezi olarak aynı anda merkezi monitör ile hemşire bankosunda izlenmektedir. Hastalarımızın hizmetine sunduğumuz yeni 2. seviye koroner yoğun bakım ünitemiz bu ihtiyaçlara en iyi cevap verilebilecek şekilde kurulmuştur” dedi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Özgür Dalkıran, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özbay ve diğer yetkililerle birlikte servislerin açılışını yapan Nergiz, koroner yoğun bakım ünitelerinin kalp hastalığı açısından ciddi hayati risk altında olan hastaların sürekli yoğun olarak yakından takip edildikleri hayati bulgularda oluşacak en ufak bir değişikliğin saptanarak anında müdahale edildiği özel birimler olduğunu vurguladı.