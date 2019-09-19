Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez tatlıları ve börekleri için sac başında kışa hazırlık yapmaya başladı.

Amasya'da yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, ilçe merkezinden uzak köyde yaşayan kadınlar, kışın yemeklerinin yanında sofralarda yerini alan börekleri, tatlıları için yufkaları açmaya başladı.

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufkaları açıyor. Kendi aralarında görev bölümü yapan kadınlardan bazıları yufka için hamur kündelerini açıyor. Diğer kadınlar ise yufkayı sac başında belli bir kıvamda pişirip kurutuyor.

İmece usulü yufka açtıklarını ifade eden Güngör Torun, "İşte böyle hayat pahalı. Biz kış hazırlıklarına başladık. Komşularla beraber, kadınlarla beraber. Günde birimize kış hazırlığı yapıyoruz. Bunun ismi yufka. Böyle açarız, kuruturuz kışa hazırlarız. Cevizlisi, çökeleklisi. Tabii ki hayat pahalı. Hepsi dükkandan olmuyor. Evimizden kendimize üretmek istiyoruz. 5 senedir aynı bamya 100 lira. Ne yaparsın ne alırsın onunla. Hiç emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Bir makarnayı bin liraya alıyorduk. Oldu iki bin lira (eski hesaba göre) tabii ki elimizde yapıyoruz bunları. Bugünkü yorgunluğumuz böyle. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Gırtlağa doluyuz” diye konuştu.

Yufka açmaya yardım eden Perihan Akça ise "Güngör ablaya yardıma geldik. Yufka açıyoruz. Tatlısını yapıyoruz. Komşuların hepsi toplaşıyoruz, bir arada yufka açıyoruz imece usulü. Baklava alamayınca bundan yapıyoruz baklavaları. Cevizli yapıyoruz. Bizimki daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan yufkalar, erişte olarak da kışın sofralarda yerini alıyor. Kışın çorba ve pilav yapılan erişte yoğun bir şekilde tüketiliyor.