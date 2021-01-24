Kümesinde tilkiyle karşılaşan çiftçi: “Ona kıyamazdım”

Amasya'da kümesine giren tilkiyle karşılaşınca “Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslenerek gönülleri ısıtan Seyfi İkzek, “Çok çaresizdi. Ona kıyamazdım” dedi.

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Seyfi İkzek, gündüz saatlerinde tavuklardan seslerin gelmesi üzerine girdiği kümeste tilkiyle karşılaştı. Paniğe kapılıp toprağı eşeledikten sonra etrafa çarpan tilkinin tavuklarına zarar vermediğini gören Seyfi İkzek, kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasını sağladı. Cep telefonuyla da görüntülediği anlarda “Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık” diye seslenen 61 yaşındaki İkzek, bir cana asla kıyamayacağını söyledi.

‘Şampiyonun torunu' adlı horozunun da acemi tilkiyle mücadele ettiğini anlatan İkzek, “Hayvan açtı. Biz insanoğlu olarak kurdun, kuşun nasibini yiyoruz. Kıyamazdım. Tilkinin o vaziyetini görseniz. Çok çaresizdi. Bir bakışı vardı. Gel de zarar ver. Kümesi komple götürse yine zarar vermeyi düşünmezdim” şeklinde konuştu.