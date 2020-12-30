İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kümesten uyuşturucu çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, tavuk kümesinde uyuşturucu madde ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, tavuk kümesinde uyuşturucu madde ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Merzifon'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, tavuk kümesine gizlenen 24.16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 37,03 gram kubar esrar, 17 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Operasyonlarda, S.E, İ.K ve C.Y isimli 3 şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.