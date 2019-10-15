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Kumluca Sulama Göleti'nin inşası tamamlandı

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Taşova’ya bağlı Kumluca köyünde geçen yıl yapımına başlanan Kumluca Sulama Göleti’nin inşası tamamlandı.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Taşova'ya bağlı Kumluca köyünde geçen yıl yapımına başlanan Kumluca Sulama Göleti'nin inşası tamamlandı.


İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanılan, depolama hacmi 400 bin metreküp, gövde uzunluğu 148 metre, gövde yüksekliği 30 metre, alanı 50 bin metrekare ve kret genişliği 8 metre olan gölet ile yaklaşık 4 bin dekar arazinin sulanmasının amaçlanıyor.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Bölgede yaşayan ve tarımla uğraşan çiftçilerimize can suyu sağlayacak olan gölet sayesinde üretimde kalitenin yükselmesi ve tarımda ürün çeşitliliğinin artırılarak bölge ile ülke ekonomisine katma değer sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

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