İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuraklığın etkili olduğu Amasya'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Olağanüstü kuraklığın yaşandığı kentlerden Amasya’da sulama ihtiyacı az olan ürünlerin ekiminin yapılması değerlendiriliyor.

Olağanüstü kuraklığın yaşandığı kentlerden Amasya'da sulama ihtiyacı az olan ürünlerin ekiminin yapılması değerlendiriliyor. Vali Mustafa Masatlı, bu kapsamda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtacaklarını açıkladı.


İl genelindeki kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, “Ülkemizde yaşanan kuraklıkla birlikte sulama ihtiyacı az olan ayçiçeği ekimine yönelik planlamalarımızı yaptık. Bu kapsamda mart ayında uygun alanlarda ekilmek üzere ayçiçeği tohumu dağıtacağız” diye konuştu.


İlçe kaymakamları ve daire müdürlerinin de bulunduğu toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ile yürütülen projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.