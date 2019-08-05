Kurban alırken nelere dikkat edilmeli

Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, “1 ya da 2 gözünün kör olmaması, Dişlerinin çoğunun dökülmemiş olması, kulaklarının kesilmemiş olması, kuyruğunun ve meme başlarının kesilmemiş ya da kopmamış olması, topal olmaması ve çok zayıf olmaması gerekir” dedi.

Konuyla ilgili Keşvelioğlu şunları kaydetti:

"Kurban edilecek hayvanların 1 ya da 2 gözünün kör olmaması, Dişlerinin çoğunun dökülmemiş olması, kulaklarının kesilmemiş olması, kuyruğunun ve meme başlarının kesilmemiş ya da kopmamış olması, topal olmaması çok zayıf olmaması gerekir. Kurban olarak kesilecek olan hayvanlardan keçi ve koyun 1 yaşında, deve 5 yaşında, ,sığır da 2 yaşında olmalıdır. Bir ailede aile reisinin kesmiş olduğu kurban o aile için yeterli olur, ancak hanımının kendine ait malı var da bu mal nisap miktarından fazla ise onun da kesmesi gerekir. Mali durumu ve geçimi normal olan borçlarını çıktıktan sonra 80 gr. altına tekabül eden birikimi olan her Müslüman'ın kurban kesmesi gerekir. Peygamberimiz her Kurban Bayramı kurban kesmiştir. Kızı Hz. Fatıma'ya “Kurbanının başına git. Zira o kurbanın kanı yere düşmeden Allah katında yüce bir makama ulaşır ve bütün günahlarının bağışlanmasına vesile olur buyurmuştur. Kurbanlarımızı samimi duygularla takva üzere kesmeye çalışalım. Kestiğimiz kurbanları fakir fukara ile paylaşarak onların da bayram sevincini yaşamalarına katkıda bulunalım diyor, şimdiden tüm Müslümanların kurban bayramını tebrik ediyor, başta gönül coğrafyamız olmak üzere insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” diye konuştu