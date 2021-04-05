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Kurtarıldıktan sonra teşekkür eder gibi baktı

Amasya’nın merkeze bağlı Aydınlık köyünde sulama havuzuna düşüp mahsur kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Amasya'nın merkeze bağlı Aydınlık köyünde sulama havuzuna düşüp mahsur kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Birkaç gün önce Amasya Aydınlık köyünde, bahçelerini ilaçlamaya giden Burak Elmas (36), babası Nurettin elmas (60) ve oğlu Deha Nurettin Elmas (10) bir köpeğin sulama havuzuna düştüğünü fark ettiler. Burak Elmas, hiç düşünmeden boş sulama havuzuna girerek düşen köpeği babasıyla birlikte kurtardı. Sulama havuzuna düşen köpeğin korktuğu kameraya yansıdı. Gerçekleştirilen kurtarma anları Burak Elmas'ın oğlu Deha Nurettin Elmas (10) tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.


Kurtarılan köpek sulama havuzundan çıktıktan sonra arkasına bakarak koşarak ayrıldı.

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