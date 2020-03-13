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Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi

Tarım Şehr-i Amasya Programı kapsamında Göynücek’te hayata geçirilen ’Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi’nde çalışmalara başlandı.

Tarım Şehr-i Amasya Programı kapsamında Göynücek'te hayata geçirilen 'Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi'nde çalışmalara başlandı.


2019 yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve Göynücek Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında Lavanta ekilmesi planlanan arazi temizlenerek lavanta ekimine hazır hale getirildi. Lavanta fidelerinin ekimi önümüzdeki günlerde yapılacak. Proje kapsamında atıl durumda olan köy binası tamir edilerek 45 çiftçiye teorik ve uygulamalı olarak ekim-dikim-bakım-hasat süreçleri üzerinde eğitim verilecek.

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