Lise öğrencileri okulda mantar yetiştiriyor, hedefleri 13 tonluk üretim

Amasya'da tarım alanında eğitim veren bir meslek lisesinde mantar atölyesi oluşturuldu. Öğrencilerin hasadına başladığı beyaz şapkalı kültür mantarlarından yıllık 13 tona yakın üretim yapılması hedefleniyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede kültür mantarı kompost tesisi oluşturuldu. Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri mantarların gelişimini dikkatle takip etti. Sonrasında ilk hasat başladı. Üretip para kazanacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler hasat sonunda 13 tona yakın ürünün yetiştirilerek satılmasını planlıyor.

Atölyenin oluşturulması ve ürünlerin takibini üstlenen 20 öğrenciden Umut Göktaş, “İlk hasadımızda 4,5 ton mantar üretimi yapacağız. Yıllık 13 tonu bulacak. 80 metrekare alandan elde edilebilecek en iyi miktar gibi. Umduğumuz üstünde kalitede ürün çıkardık. Ürünlerimiz artık ‘Gökhöyük mantarı' diye biliniyor” dedi.

Gelecek yıllarda daha da yaygınlaşmasını istedikleri mantar üretiminin tüm aşamalarında olan öğrencilerinin aynı zamanda para kazandığını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Ekilmedik bir karış toprak, boş bir oda bırakmamaya gayret ediyoruz. Amacımız sadece kâr yapmak değil. Nitelikli tarımın nasıl yapılacağını çocuklarımıza öğretmek” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki eğitimin gelişimine yönelik uygulanan projelere verdiği öneme de işaret edip okuldaki 80 dekarlık arazide tahıl ürünlerinin, 30 dekarlık alanda da sebze ve meyve yetiştirildiğini vurgu yapan Türkmen, “Bu okulumuz insan kaynakları açısından güçlü ve köklü bir geçmişi var. Yaptığımız işler mantar gibi bitecek” şeklinde konuştu.