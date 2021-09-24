Liseli gençler ayağı kırılan kediyi para toplayıp ameliyat ettirdi

Amasya'da lise öğrencileri ayağı kırılan kediyi biriktirdikleri parayla ameliyat ettirdi. ‘Ponçik' adı verilen kedi bu sayede sağlığına kavuştu.

Macit Zeren Fen Lisesi'nin bahçesinde barınan kedilerden biri yangın merdiveninden düştü. Öğrenciler acılar içinde seken kediyi sağlığına kavuşması için veterinere götürdü. Yapılan kontrolünde ayağında oluşan kırıklardan dolayı ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilerden Başak Bilgin ve Kübra Mercan, 2 bin 500 TL'yi bulan ameliyat masrafı için sınıfları dolaşarak okul arkadaşları ile öğretmenlerinden para topladı. Biriktirilen parayla ameliyat ücreti ödendi. Okul bahçesindeki sevimli dostlarını çok sevdiklerini belirten Bilgin, “Kedilerimizden ‘Ponçik' için pamuk ellere' cebe dedik. Sağlığına kavuşması için destek olan arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Okul müdürü Ahmet Eren de duyarlı öğrencilerini kutladı.