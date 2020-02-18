Liseli öğrencilerden kuşlara sıcak yuva

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarıyla kuşların sıcak bir kış geçirmeleri için 50 tane yuva alarak rengarenk boyayıp ağaçlara astı.

Merzifon Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, rehber öğretmeni Bilal Öksüz ile birlikte kış mevsimi nedeniyle doğada yaşayan kuşları soğuktan korumak amacıyla kuş yuvaları aldı ve boyayarak okul bahçesinde bulunan ağaçlara yerleştirdi. Etkinliğin son derece anlamlı olduğunu söyleyen okul müdürü Mehmet Karagöz, başta öğrenciler olmak üzere katkısı olan herkesi tebrik etti.

Soğuk havalarda kuşları soğuk havadan korumak adına kuş yuvalarını temin ettiklerini söyleyen Öksüz, hayvanları korumak ve öğrencilerde toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir sosyal sorumluluk projesi uyguladıklarını ifade etti. Öksüz, kuşların barınmasının yanı sıra sokak hayvanlarının ulaşabileceği yerlere yemler bırakacaklarını aktardı.

Duyarlı öğrenciler de etkinliğin sokak hayvanları için yararlı bir eylem olduğunu dile getirerek, bu tur etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini belirtti.