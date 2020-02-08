İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Madencilik mesleğiyle tanıştılar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan bir gündüz bakımevinde 5.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir gündüz bakımevinde 5. yaşındaki öğrenciler, madencilik mesleğini tanıdı.


Öğrencilerin meslekleri tanıması amacıyla gündüz bakımevinde ‘Siyah Renk' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 5 Yaş Kelebekler Sınıfının minik öğrencileri, Zonguldak ilini tanıdı. Kömürün maden ocaklarından çıkarıldığını, madencilerin çalışırken iş güvenliğini sağlamaları için ışıklı baret takmaları gerektiğini de öğrenen öğrenciler, madencilik mesleğiyle tanıştı.


Madenci kılığına da giren minikler, ayrıca farklı maden çeşitleri hakkında sohbet ederek kömürü inceledi. ‘Siyah Renk' etkinliği sayesine 5 Yaş Kelebekler Sınıfı, madenciliği yaparak yaşayarak öğrendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.