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Mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Amasya’nın Suluova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyü ile Kapaklı mevkisi arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 2 araçtaki 5 kişinin mahsur kaldığını bildirmeleri üzerine ekipler seferber oldu. Aşırı yağışa rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri 5 vatandaşı araçlarına alarak şehir merkezine götürdü. Kapanan köy yolu Amasya İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle açıldı.

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