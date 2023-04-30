İhlas Haber Ajansı

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Makam odası sınıf oldu, Kaymakam Gürçam öğrencilerin sorularını yanıtladı

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, ders amacıyla ziyaretine gelen öğrenciler için makam odasını adeta sınıfa çevirdi.

Küçük konuklarına göreviyle ilgili bilgiler vererek sorularını yanıtladı.


Murat Deniz İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, hayat bilgisi dersi yönetim birimleri konusunu Kaymakam Gürçam'ın makam odasında işledi. Öğrencilerin aklındakilere yanıt veren Şafak Gürçam, “Bugün olduğu gibi okul idaresi ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin bilgilerini, pratik uygulamalarla pekiştiriyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Öğrenciler, ikramlarda bulunan Gürçam'a kendilerine vakit ayırdığı için teşekkür etti.

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