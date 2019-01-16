‘Masallarda Amasya'nın tanıtımı yapıldı

Şehzadeler Şehri Amasya'da valilik ‘Masallarda Amasya' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için 8 çeşit masal kitabı hazırlandı. Ayrıca 8 bin kitap ile engelliler için ses ve işaret dili destekli 5 bin sesli kitap DVD'si öğrencilerle buluşturulacak.

Projenin ilk serisinde ‘Ferhat' ile ‘Şirin' adlı çocuk karakterler ile ‘Masalcı Nine' tarihi şehri dolaşıp çocuklara bilgiler aktarıyor. Seride üç kahramanın yanı sıra Anka kuşu ile muhafızlar da yer alırken sesli kitaplar işaret diliyle de tercüme edilerek engelli öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Çocuklarımızda doğru bir gelişim sağlayabilmek için onlara mutlaka masallarımızı aktarmalıyız. Bu masallarda da kendi kültürümüzü aktarmalıyız ve bu proje böyle bir açığı kapatıyor” dedi.

Diğer taraftan dezavantajlı bireyler için bir takım çalışmalar içerisinde olduklarına değinen Varol, “Fırsatlar eşitlendiğinde engellerin de ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu eser kullanılan teknikler vasıtasıyla engelli bireylerin bu alandaki eksiklerini kapatacak bir çalışmadır. Bir yandan Amasya'nın tanıtımına katkıda bulunacak bu eser aynı zamanda tüm çocuklarımıza dağıtılarak onlara şehirlerini çok tatlı bir üslupla anlatacak. Daha sonra Anadolu'nun incisi diye bahsettiğimiz bu şehri anlatan eserlerimizi ülkemizin tüm şehirlerine ulaştırarak bir yandan ilimizin tanıtımını yapacağız bir yandan da çocuklarımızın tamamının kentimizi tanımasını bu vesileyle sağlamış olacağız” diye konuştu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin paydaşları olduğu projeye ortak olarak destek verdiklerine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ise, “Dijitalleşen çağda çocuklarımızın gelişim özelliklerine uygun şekilde hazırlanan ve Amasya'mızın tanıtımı, tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarması, dezavantajlı bireylerimiz için destekleyici bir materyal oluşu ve özellikle de bakanlığımızın 2023 hedefleri dahilinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik hizmetlerin kalitesini arttıracak dijital içerik üretilmesi bunlara örnektir” şeklinde konuştu.

Çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yanı sıra Funda Varol ile Ayten Boz ve öğrencilerin de aralarında er aldığı 74 kişinin görev üstlendiği projenin koordinatörü olan Dildar Çetin Hatipoğlu kültürel mirası eğlenceli şekilde anlatan 8 masal kitabıyla Amasya'yı tanımaları sağlanacak çocuklara okuma alışkanlığı da kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Belediye Kültür Merkezindeki programa Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile diğer yetkililer de katıldı. Serinin 1. kitabı olan ‘Zümrüdü Ankanın Gizemi' kitabından bir fragman izleyicilerle paylaşıldığı programda projede emeği geçenlere plaket verildi.