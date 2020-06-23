İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maske takmayan 5 kişiye ceza kesildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde maske takmama konusunda ısrar ederek sokağa çıkan 5 kişiye daha 900’er lira para cezası kesildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde maske takmama konusunda ısrar ederek sokağa çıkan 5 kişiye daha 900'er lira para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara, 22 Haziran'dan itibaren 900 lira ceza kesilmeye başlandı.



22 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde olduğu gibi Merzifon'da da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesiliyor. Bu kapsamda 22 Haziran Pazartesi günü 13 kişiye 11 bin 700 TL ceza yazılmıştı. Cezalara rağmen maske takmamaya ısrar eden 5 kişiye de dün 900'er lira toplan 4 bin 500 lira ceza kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.