“Maskeme değil, gözlerime bak” sloganıyla lösemiye dikkat çektiler

Amasya'nın Suluova İlçe Şeker İlkokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle “Maskeme değil, gözlerime bak” sloganıyla lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla maske takıp, vatandaşlara broşür dağıttı.

Hazırladıkları pankartlar ile sokaklarda yürüyen öğrenciler, aynı zamanda ağızlarına taktıkları maskeler ile büyüklerine lösemiyi anlattılar. Löseminin çağın en sık görülen hastalıklarından biri olduğunu dile getiren Şeker İlkokulu Müdürü İbrahim Agah Çiçek, lösemiye ve bu hastalığa yakalanan çocuklara yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Aileleri ve anne baba adaylarını çocuk kanserlerine karşı bilinçlendirmenin, löseminin yaygınlığı ve tedavi edilebilirliğinin, lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulmasının önemine vurgu yapan Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, ayrıca toplumda yanlış algılanan maske konusuna değinerek, maskelerin bulaşıcı hastalık sebebi ile değil enfeksiyonlardan korunmak için kullanıldığının altını çizdi.

Lösemili çocuklarımıza destek olmak ve toplumumuzu bilinçlendirmek adına gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Davu, Şeker İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.