Mehmet Ali Çelebi: "SİHA'ya dokunmak, milli teknoloji hamlesine dokunmaktır"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, SİHA'larla ilgili sözleri nedeniyle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki göstererek, "SİHA'ya dokunmak, milli teknoloji hamlesine dokunmaktır" dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığının düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların son dönemde görev aldığı alanlarda yaptığı başarıların dünya çapında olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Çelebi, Ali Babacan'a yönelik eleştirilerini sıralayıp, "SİHA'ya dokunmak aslında Azerbaycan'daki destana dokunmaktır. Libya'ya, dolayısıyla Mavi Vatan'a dokunmaktır. SİHA'ya dokunmak, milli teknoloji hamlesine dokunmak, Ege'de çaresiz kalmamızı istemektir. SİHA'ya dokunmak teröristlerin imha edilmesini önlemeye çalışmaktır. Sen SİHA'ya dokunuyorsan daha fazla şehit vermemizi istiyorsun demektir. Senin derdin ne? Yerli ve milli olmamıza dokunmak anlamı, bağımsız bir politika izlememizi engellemek manası taşır. Babacan'ın asıl dokunmak istedikleri bunlardır” diye konuştu.

HDP'nin içinde olduğu bir denklemin PKK ile mücadele etme ihtimalinin olmadığını vurgulayan Çelebi, "Sırf şu PKK ile mücadele ve FETÖ ile mücadele boyutunu ele aldığımızda bile 6+1'li denklem sınıfta kalıyor. Biz kimsenin vatanseverliğini sorgulamıyoruz. Vatanıyla, milletiyle, bayrağıyla sorunu yoksa onlara oy veren insanlar vatansever insanlar. Ama kurulan denklem yanlış. Bizim itirazımız burası. Ne diyor Sezgin Tanrıkulu ile Garo Paylan. ‘Kavşakta buluşacağız' diyor. Ben ne yazdım. ‘Siz kavşakta çoktan buluştunuz. Biz de o kavşakta ayrıldık” şeklinde konuştu.

“Altılı masa kendisine sekreter arıyor”

Yüzde 0,1 oy alan bir partinin yüzde 51 oyla seçilen cumhurbaşkanına emir vereceği bir düzenin Millet İttifakı'nı oluşturan bazı partiler tarafından dillendirildiğine dikkat çeken AK Partili Çelebi, "Bir emir eri aradıkları düzen asla kabul edilemez. İşin özeti altılı masa kendisine sekreter arıyor. Biz de milletimize lider vadediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Atatürk'ün askeri, Kuvayımilliye'nin neferi” olarak Cumhur İttifakı'na destek vermek için 2022 yılı Ekim ayında AK Parti'ye katıldığını hatırlatan Çelebi, şöyle konuştu:

“Bu mücadelede olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Doğru noktada olduğuma eminim. Türkiye Yüzyılı'nın başarıya ulaşmasında elimizden ne gelirse, hiçbir talep olmadan, karşılıksız Cumhur İttifakı'nın neferi olarak mücadelemize devam edeceğiz.”

Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen toplantıya milletvekilleri İsmail Ok, Müşerref Pervin Tuba Durgut, M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı.