Mehmet Sarı: “Amasya'da yine tarih yazacağız”

MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, Amasya'da yine bir tarih yazacaklarına inandığını belirtti. 5 bin kadını iftar programında misafir eden Mehmet Sarı, “Parti ayrımı yapmadan şunu bilmenizi isterim ben MHP'nin milletvekili adayıyım lakin ben Amasya'nın adayı, hanımefendilerin adayıyım. Ayrım gayrım etmeksizin sizleri kucaklıyorum” dedi.

4 yıllık Amasya belediye başkanlığı süresince halkın gönlünde taht kuran Sarı, “Bana neden bizi bıraktın gidiyorsun?' diyorlar. Ben sizi bırakmıyorum sizlerle yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Ankara'yı sizlerle titretecek ve Ankara'nın kalbine mührü sizlerle vuracağız Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla milletvekili seçildiğimizde hep beraber Ankara'da olacağız. O otobüsün direksiyonuna beni oturtacağınıza eminim. Verdiğiniz sözü, gördüğüm sevgi selinden dolayı bir söz olarak kabul ediyorum” diye konuştu.

Yaptığı hizmetlerin kat ve kat fazlasını Ankara'ya gittikten sonra da sürdüreceğini vurgulayan Sarı, “Sizlerin ve dualarınızın sayesinde, Allah'ın izniyle bu şehir değişiyor, bu şehir güzelleşiyor. Bu şehirde insanlar mutlu oluyor ve daha da olacaklar. Bundan sonra ki süreçte hizmeti ve Amasya'nın hakkını Ankara'dan getireceğiz inşallah. Bu güne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Yazı bağları, Karasenir, Kayabaşı ve Hamamözü'ne götürdüğümüz doğalgazın ardından şimdi sıra Göynücek'e götürüyoruz. Bu şehirde doğalgazı olmayan hiçbir yer kalmayacak. Ankara'ya gittiğimizde şehrimizi dünya kenti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

Programa, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve MHP 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Güçyetmez de katıldı.