Mehmet Sarı, Amasyaspor taraftarının bütün biletlerini satın aldı

Lig 1. Grupta mücadele eden Amasyaspor?un bugün Elazığspor ile keni sahasında oynadığı futbol maçı öncesi bütün biletleri satın aldı. Böylece yeşil-beyazlı takıma gönül veren taraftarlara jest yaparak ücret ödemeden maç izlemelerini sağladı.

Maç öncesi taraftarın arasına karışıp atkı da dağıtan Mehmet Sarı, daha büyük başarılar kazanması için elinden gelen katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi. Kendisine teşekkür eden taraftarlara takıma destek olmayı sürdürme çağrısı yaptı.

Dolu tribünler önünde oynanan maç, Amasyaspor?un 3-2?lik galibiyetiyle sona erdi.