İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mehmet Sarı, Amasyaspor taraftarının bütün biletlerini satın aldı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TFF 3.

Lig 1. Grupta mücadele eden Amasyaspor?un bugün Elazığspor ile keni sahasında oynadığı futbol maçı öncesi bütün biletleri satın aldı. Böylece yeşil-beyazlı takıma gönül veren taraftarlara jest yaparak ücret ödemeden maç izlemelerini sağladı.


Maç öncesi taraftarın arasına karışıp atkı da dağıtan Mehmet Sarı, daha büyük başarılar kazanması için elinden gelen katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi. Kendisine teşekkür eden taraftarlara takıma destek olmayı sürdürme çağrısı yaptı.


Dolu tribünler önünde oynanan maç, Amasyaspor?un 3-2?lik galibiyetiyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.