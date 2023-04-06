İhlas Haber Ajansı

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Mehmet Sarı: “Amasya'ya hizmet getirebilmek için Ankara'da olmak lazım”

MHP Amasya milletvekili aday adayı Mehmet Sarı, “Şehre hizmet getirebilmek için Ankara’da olmak lazım.

MHP Amasya milletvekili aday adayı Mehmet Sarı, “Şehre hizmet getirebilmek için Ankara'da olmak lazım. Orada elimizin olması lazım. El açan, el bağlayan değil de kapı açan birinin olmasından yanayım, inancındayım” dedi.


İldeki gazetecilerle iftar programında bir araya gelen Mehmet Sarı, Amasya belediye başkanlığı döneminde şehre zirve projeler kazandırdığını vurgulayarak “Hayallerimiz var. Bu şehri dünyaya entegre etmemiz lazım. Bu şehri değiştirip, dönüştürmemiz lazım. Bu şehri sosyal, ekonomik yönden kalkındırmamız lazım. Tarımda, hayvancılıkta, ekonomide, sanayide projelerimiz var” diye konuştu.


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, yeni bir yola çıktığına değinerek “Hedefimiz, niyetimiz, tavrımız, mücadelemiz belli” şeklinde konuştu.

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