İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mehmet Sarı: “Kullandığımız oylar milletimize, memleketimize hayırlı olsun”

MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, “Kullandığımız oyların milletimize, memleketimize, şehrimize ve şahsımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada demokrasinin gereği olarak düzenlenen seçimlere katılımın yoğun olduğunu belirten Mehmet Sarı, “Kimin hakkında hayırlısıysa memleketimize, milletimize, bölgemize kim hayırlı hizmetler verecekse onun sandıktan çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.


14 Mayıs seçimlerinde kendilerinin seçilme, vatandaşların da seçme hakkını kullanacağını anlatan Sarı, Türk insanının sağduyusuna inandığını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.