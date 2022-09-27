Mehmet Sarı'ya ‘en başarılı belediye başkanı' ödülü

İstanbul'da Burcu Esmersoy ile Emre Karayel'in sunduğu kariyer ve teknoloji ödül töreni dün akşam gerçekleşti. İş, teknoloji, sanat ve cemiyet hayatının başarılı isimlerine ödülleri verildi.

Amasya Belediyesi'nin hayata geçirdiği başarılı projelerin konuklara izletildiği tören sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Sarı, “Bu şehre hizmet edebilmek için ‘Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır' sloganıyla çıktığımız bu yolda en başarılı belediye başkanı ödülünü almanın gururunu yaşıyorum. Her şey Amasya'mız için” diye konuştu.